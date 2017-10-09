9 октября на турнире в Тянцьзине не будет сыграно ни одного матча в одиночке

Организаторы женского турнира в Тяньцзине приняли решение перенести все матчи одиночного разряда, запланированные на 9 октября, на завтра, 10 октября, из-за плохих погодных условий. Сегодня состоится только один матч в парном разряде — Катерина Бондаренко (Украина) / Алла Кудрявцева (Россия, 1) — Лорен Дэвис (США) / Кристина Макхэйл (США).

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с представительницей Румынии Ириной Бегу.

Турнир завершится 15 октября.