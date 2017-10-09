Кудрявцева и Бондаренко пробились в 1/4 финала турнира в Тяньцзине в паре

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Украины Катерина Бондаренко, посеянные на турнире в Тяньцзине в парном разряде под первым номером, вышли в четвертьфинал. На старте соревнований они одолели американок Лорен Дэвис и Кристину Макхэйл со счётом 0:6, 6:2, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

За выход в полуфинал соревнований в Тяньцзине Кудрявцева и Бондаренко поспорят с победительницами матча Дзянь Синью (Китай) / Тань Цяньюй (Китай) — Ирина Бегу (Румыния) / Сара Эррани (Италия). Турнир завершится 15 октября.