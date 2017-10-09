Баутиста-Агут проиграл Чхун Хёну на старте турнира в Шанхае

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (9) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае. На старте соревнований он в двух партиях проиграл представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Баутиста-Агут дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойтов. На счету его соперника 5 эйсов и 3 брейка.

За выход в третий круг Чхун Хён поспорит с представителем Франции Ришаром Гаске.