Жук уступила Томовой в финале квалификации турнира в Линце

Российская теннисистка Софья Жук не смогла пробиться в основную сетку турнира в Линце. В финале квалификации она в двух партиях проиграла представительнице Болгарии Виктории Томовой со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Софья совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 5 брейков.

Имя соперницы болгарской теннисистки по первому кругу турнира в Линце станет известно позже. Соревнования завершатся 15 октября.