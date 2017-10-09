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Жук уступила Томовой в финале квалификации турнира в Линце

9 октября 2017, понедельник. 13:48 Теннис

Российская теннисистка Софья Жук не смогла пробиться в основную сетку турнира в Линце. В финале квалификации она в двух партиях проиграла представительнице Болгарии Виктории Томовой со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Софья совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 5 брейков.

Имя соперницы болгарской теннисистки по первому кругу турнира в Линце станет известно позже. Соревнования завершатся 15 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Софья Жук
Новости. Теннис
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