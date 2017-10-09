Первым соперником Чилича на турнире в Шанхае будет Эдмунд

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Кайл 15 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Эдмунд поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем, посеянным под четвёртым номером.