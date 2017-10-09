Кабрера победила Аояму и может сыграть с Возняцки на турнире в Гонконге

Австралийская теннисистка Лизетт Кабрера пробилась во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Японии Шуко Аояму (Q) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Лизетт совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Кабрера поспорит с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания, 3) — Эжени Бушар (Канада). Турнир завершится 15 октября.