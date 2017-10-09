Селиваненко — об отказе Гарсии в WC: ФТР отдаёт предпочтение россиянкам

Вице-президент федерации тенниса России и директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко на вопрос, заданный обозревателем «Чемпионата» Даниилом Сальниковым о том, почему француженка Каролин Гарсия не получила «уайлд-кард», ответил, что федерация отдаёт предпочтение российским теннисисткам.



«Поскольку Каролин Гарсия в прошлом году не входила в топ-20 рейтинга WTA, претендовать на «уайлд-кард» от тура она не может. А все регулярные «уайлд-кард» принадлежат российской федерации тенниса, которая отдаёт предпочтение нашим теннисисткам», — пояснил Селиваненко.

Гарсия попросила «уайлд-кард» для участия в «ВТБ Кубок Кремля»