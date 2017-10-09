Ван Цян вышла во второй круг турнира в Гонконге, где может сыграть с Весниной

Китайская теннисистка Ван Цян вышла во второй круг турнира в Гонконге, разгромив представительницу Китайского Тайбэя Чан Кайчэнь со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность поединка составила 53 минуты. Китаянка трижды подала навылет и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 10 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Ван Цян поспорит с победительницей противостояния Елена Веснина (Россия, 5) — Лукиска Кумкхум (Таиланд). Турнир завершится 15 октября.