Стосур: сейчас я чувствую себя готовой на 100%

Австралийская теннисистка Саманта Стосур поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Гонконге над представительницей Китайского Тайбэя Ли Ясюань со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

«Думаю, я сыграла очень хорошо. Особенно я довольна третьим сетом, который завершился так быстро. Соперница играла свободно и здорово действовала в большей части матча, терять ей было нечего. Когда я вышла вперёд в третьем сете, я смогла удержать преимущество, в отличие от второй партии.



На протяжении восьми недель я вообще не выполняла ударов по мячу. Это самый долгий перерыв за всю мою карьеру. Сейчас я чувствую себя готовой на 100%. Когда я возвращалась в тур в Токио и Гуанчжоу, то всё равно была вынуждена отдыхать дольше обычного, но теперь я могу об этом не думать.

Однако мне нужно продолжать работать, чтобы быть полностью уверенной в своём форхенде. Я на правильном пути, нужно лишь продолжать играть. Чем дольше путь, тем сложнее, но для меня важно провести пять турниров до конца года», — цитирует Стосур официальный сайт тура.