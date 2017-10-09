Кузнецова и Мыскина – в парке «Зарядье». Фоторепортаж

Сегодня, 9 октября, в конференц-зале парка «Зарядье» прошла официальная пресс-конференция, посвящённая XXVIII Международному теннисному турниру «ВТБ Кубок Кремля». В мероприятии приняли участие победительница двух турниров «Большого шлема», обладательница кубка Кремля 2015, 2016 годов Светлана Кузнецова, капитан сборной России Анастасия Мыскина и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с пресс-конференции, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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