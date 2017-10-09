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У Ди победил Шарди на старте турнира в Шанхае

9 октября 2017, понедельник. 17:08 Теннис

Французский теннисист Жереми Шарди (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях проиграв представителю Китая У Ди (WC) со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Жереми 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае У Ди поспорит с победителем матча Стив Джонсон (США) — Ник Кирьос (Австралия, 13).

Шанхай 2017. 1-й круг
09 октября 2017 года, понедельник. 15:30 МСК
Жереми
Шарди
У
Ди
6:7 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жереми Шарди
Новости. Теннис
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