У Ди победил Шарди на старте турнира в Шанхае

Французский теннисист Жереми Шарди (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях проиграв представителю Китая У Ди (WC) со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Жереми 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае У Ди поспорит с победителем матча Стив Джонсон (США) — Ник Кирьос (Австралия, 13).