Федерер: мне трудно было ожидать лучших результатов в этом сезоне

36-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер доволен тем, как складывается для него сезон-2017, который он проводит по сокращённой программе ради сохранения здоровья. На счету второй ракетки мира уже 5 титулов, включая два турнира «Большого шлема».

«Честно говоря, трудно было ожидать лучшего в этом сезоне. Я просто счастлив быть сейчас здесь, в Шанхае, и было бы неплохо взять ещё один титул. А затем продолжить вновь в следующем году. То, что победы на турнирах даются непросто, я понял в прошлом году. Сейчас я играю только на крупных турнирах, на которых нужно стартовать в хорошей форме, что также нелегко. Я не так далёк от завоевания 100-го титула, но нет смысла постоянно думать об этом. Это либо произойдёт, либо не произойдёт. Я счастлив, что я здесь и что я здоров», — приводит слова Федерера AFP.