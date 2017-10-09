Чепелова уступила Ларссон на старте турнира в Линце

На старте турнира в Линце словацкая теннисистка Яна Чепелова в двух сетах уступила шведке Юханне Ларссон со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Матч продолжался 1 час 50 минут. Чепелова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Ларссон 5 реализованных брейк-пойнтов и 3 ошибки на подаче. Ларссон одержала вторую победу над Чепеловой в двух проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Ларссон сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Варвара Лепченко (США).