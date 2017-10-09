Поражения Баутиста-Агута и Пэра в 1-м круге турнира в Шанхае — в видеообзоре

Французский теннисист Ришар Гаске пробился во второй круг турнира в Шанхае, в трёх партиях одолев представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:7 (11:13), 7:5, 6:2. За выход в третий круг Гаске поспорит с Чхун Хёном из Южной Кореи, который взял верх над испанцем Роберто Баутиста-Агутом (9) со счётом 6:4, 6:3.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (16) одолел представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Американец Фрэнсис Тиафо (Q) взял верх над французом Бенуа Пэром — 6:4, 6:4.

Видеообзор этих матчей можно посмотреть на «Чемпионате».