Вихлянцева отдала лишь 2 гейма Сепеде-Ройг в 1-м круге турнира в Линце

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уверенно вышла во второй круг турнира в Линце. В стартовом матче в двух сетах она обыграла Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался 56 минут. Вихлянцева 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Сепеде-Ройг 1 брейк и 2 ошибки на подаче. Соперницы впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева сыграет с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Сорана Кырстя (Румыния, 5).