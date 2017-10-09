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Кузнецова: считаю, что в целом я провела 2017 год достойно

9 октября 2017, понедельник. 21:06 Теннис

Действующая чемпионка московского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от соревнований, где ей предстоит защищать титул.

«В прошлом году было приятно отобраться в последний момент на итоговую восьмёрку. Конечно, я совсем не ожидала этого. Но сейчас совершенно другой год. Я считаю, что на протяжении этого года играла более стабильно. Мне не очень понравилось, как я сыграла серию турниров после Уимблдона. Но в целом считаю, что год я провела достойно. Я очень люблю играть в Москве, как я не раз уже повторяла. Никогда не думала, что смогу тут выиграть хотя бы раз, но в итоге выиграла уже два раза. И каждый раз очень жду домашнего турнира. Конечно, я очень хочу тут удачно сыграть и очень надеюсь на хорошую игру.

Для меня это очень домашний турнир. Я считаю, что у нас очень хорошее питание, очень хорошая организация, что люди, которые работают в организации, — все мои друзья. Мне это так приятно! И мне кажется, что это всё очень помогает теннисистам, которые сюда приезжают, потому что всё организуется с душой», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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Шамиль Тарпищев, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова – о подготовке к турниру «ВТБ Кубок Кремля»-2017 и приезде Шараповой в Москву.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Светлана Кузнецова Кубок Кремля
Новости. Теннис
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