Бенчич вышла во второй круг турнира в Линце, обыграв Флипкенс

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира в Линце. В стартовом матче Бенчич, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 19 минут. Бенчич 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.На счету Флипкенс 6 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 брейка. Бенчич сравняла счёт в личном противостоянии с Флипкенс — 1-1.

За выход в четвертьфинал Бенчич сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной.