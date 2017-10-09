Кузнецова: все мои друзья уже закончили играть в теннис

Действующая чемпионка московского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Светлана Кузнецова на пресс-конференции перед стартом традиционного для октября московского теннисного турнира рассказала о том, кого считает друзьями в туре.

«Таких, чтобы уж прям очень близких друзей, у меня в туре нет. Все мои друзья уже закончили играть в теннис. Мы и с Анастасией Мыскиной не дружили, когда играли. Она не хотела со мной общаться. Сейчас я очень мало с кем общаюсь. Конечно же с девчонками общаюсь — с Катей Макаровой например, Олей Савчук, с ребятами. Что вам про ребят сказать? Все они хорошие мальчики. Сейчас общаюсь с Кареном Хачановым, Андреем Рублёвым. Не могу сказать, что кто-то такой близкий мне друг», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.