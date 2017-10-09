Халеп: не ожидала получить поздравление от Серены Уильямс

Румынская теннисистка Симона Халеп, с 9 октября возглавляющая рейтинг WTA, рассказала, какое из поздравлений со званием первой ракетки мира порадовало её больше всего.

«Получила несколько сотен сообщений и хочу поблагодарить всех за красивые слова. Видела много фотографий в «Твиттере» с игроками, которые поздравляли и радовались за меня. Особенным для меня стало сообщение в «Инстаграме» от Серены. Я этого не ожидала. Её сообщение меня сильно обрадовало. Возможно, это самое важное сообщение, которое я получила. Она написала красивые слова. Я не набралась смелости поздравить Серену, когда она родила. Хочу сказать, что Серена не только лучшая теннисистка в мире, но и особенный человек», — сказала Халеп на пресс-конференции в Румынии 9 октября.