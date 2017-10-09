Первая ракетка мира Халеп призналась, что работала со спортивным психологом

26-летняя румынская теннисистка Симона Халеп, которая после четырёх месяцев упущенных возможностей с 9 октября стала первой ракеткой мира, в интервью The Independent призналась, что работала со спортивным психологом. Она сказала, что регулярно разговаривала с психологом по телефону, но отказалась ответить, о чём именно они беседовали. «Не хочу говорить об этом», — рассмеявшись, сказала Симона.

Общение с психологом помогло. Халеп не только наконец-то стала первой ракеткой мира, но и впервые в карьере обыграла россиянку Марию Шарапову.

Халеп призналась, что летом много думала о том, чтобы как можно скорее стать лидером рейтинга WTA, и, возможно, из-за этих мыслей проиграла несколько важных матчей. Теперь, когда психологические проблемы позади, Халеп признаётся, что у неё осталась только одна мечта – выиграть турнир «Большого шлема».