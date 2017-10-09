Мама Свитолиной: парень Элины — джентльмен, который точно знает, чего хочет

Мама украинской теннисистки Элины Свитолиной Елена рассказала о встрече с молодым человеком своей дочери — английским крикетистом Рисом Топли.

«Мы виделись в Монако. Там у Элины квартира, и он прилетал к ней на два дня. Они видятся редко, потому что он сам спортсмен и у него есть только суббота-воскресенье. И ещё прилетал на «Ролан Гаррос». Мальчик очень хороший. Мне понравился. Он одного года с Элиной (1994. — Прим. «Сегодня»), но какой-то не по годам взрослый. Спокойный, внимательный. Какая-то классическая английская выдержанность.

Они познакомились осенью прошлого года, но сначала Элина нам о нём не говорила. Потом она поехала по турнирам, я с ней была на трёх, и смотрю — приносят цветы. А он присылал ей на каждый турнир по огромному букету роз. Спрашиваю: «Кто это?» А она: «Ну, поклонник». Думаю: «Ничего себе! И не раскалывается!»

Потом только рассказала, и я его увидела. Вообще, не хочу об этом сильно говорить, потому что очень сложно строить отношения с её и его образом жизни. Это очень редкие встречи. Но дай Бог, чтобы у них всё складывалось. Я виделась с его семьёй в Лондоне на Уимблдоне — они приходили и поддерживали Элину. Я так понимаю, что ей понравилась его семья. А мальчик — любящий своих родителей, к маме очень нежно относится. Живёт отдельно от родителей с 18 лет, у него свой дом. То есть мальчик совершенно самостоятельный, и у меня сложился образ джентльмена, человека спокойного, но который точно знает, чего хочет», — приводит слова Свитолиной-старшей «Сегодня».

Фото доступно в «Инстаграме» Элины Свитолиной.