Возняцки, Халеп и Гарсия — кандидаты на звание лучшего игрока сентября

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку сентября. На это звание претендуют датчанка Каролина Возняцки, румынка Симона Халеп и француженка Каролин Гарсия.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет названа 13 октября.



В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса, в июле — американка Мэдисон Кис, в августе — американка Слоан Стивенс.