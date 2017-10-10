Барти и Саккари претендуют на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв сентября». На это звание претендуют австралийка Эшли Барти и представительница Греции Мария Саккари.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет объявлена 13 октября.



В январе лучшей стала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — японка Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — представительница Латвии Елена Остапенко, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова, в июле — канадка Бьянка Андрееску, в августе — американка Софья Кенин.

