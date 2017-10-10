Директор Australian Open: Серена вернётся на турнир в 2018 году

10 октября состоялась презентация Открытого чемпионата Австралии 2018 года, который пройдёт 15-28 января. Призовой фонд соревнований составит $55 млн, а победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по $4 млн.

Директор турнира Крэйг Тили на пресс-конференции сообщил, что участие в турнире примут серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка и японец Кей Нисикори, досрочно завершившие сезон из-за травмы. Также он выразил надежду на то, что действующая чемпионка американка Серена Уильямс, ставшая мамой, будет защищать титул в январе.

«Серена — выдающаяся спортсменка, и она не исключила своего участия в Australian Open. Ей это точно по силам. Серена вернётся. И, конечно, в Мельбурне сыграют Федерер и Надаль», — цитирует Тили пресс-служба турнира.