Долгополов вышел во второй круг турнира в Шанхае на отказе Сока

Украинский теннисист Александр Долгополов (Q) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае. Его соперник по матчу стартового раунда — американец Джек Сок (14) — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:4, 1:6, 1:2. Теннисистки провели на корте 1час 18 минут.

За выход в третий круг соревнований Долгополов поспорит с представителем Испании Фелисьяно Лопесом.



Шанхай. Мужчины. Первый круг

Райан Харрисон (США) — Чжан Цзэ (Китай, WC) — 6:2, 6:3.

Аляж Бедене (Великобритания) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:1, 6:4.

