29 эйсов помогли Иснеру одолеть Лайовича на турнире в Шанхае

Американский теннисист Джон Иснер (12) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Джон 29 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Иснер поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом (Q).