Андерсон в двух сетах обыграл Маннарино на старте турнира в Шанхае

Южноафриканец Кевин Андерсон (11) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух сетах обыграв представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Кевин 13 раз подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг Андерсон поспорит с немцем Ян-Леннардом Штруффом, который прошёл дальше на отказе своего соотечественника Миши Зверева при счёте 6:3, 5:6.

