Матчи одиночного разряда в Тяньцзине временно убрали из расписания на сегодня

Все матчи одиночного разряда на турнире в Тяньцзине, запланированные на 10 октября, временно убрали из расписания. Все парные встречи пройдут сегодня под крышей.

Накануне на турнире в Тяньцзине из-за дождя состоялась лишь одна встреча в парном разряде.

10 октября в матче первого круга на корт должна была выйти пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова. Её соперницей в стартовом раунде будет румынка Ирина Бегу. Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с представительницей Польши Магдой Линетт, либо с украинкой Катериной Бондаренко.