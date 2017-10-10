В 11:45 по московскому времени начнётся противостояние стартового раунда турнира в Гонконге, в котором сыграют россиянка Елена Веснина (5) и представительница Таиланда Луксика Кумкхум. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Кумкхум в Гонконге.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с представительницей Китая Ван Цян. Турнир в Гонконге завершится 15 октября.