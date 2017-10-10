Гаврилова победила Като на старте турнира в Гонконге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (7) пробилась во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Японии Мию Като (Q) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. Дарья дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Гаврилова поспорит с представительницей США Шелби Роджерс. Турнир завершится 15 октября.