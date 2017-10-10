В. Уильямс стартовала на турнире в Гонконге с победы над Одзаки

Американская теннисистка Винус Уильямс (2) вышла во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Японии Рису Одзаки со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Уильямс поспорит с ещё одной представительницей Японии Наоми Осакой.