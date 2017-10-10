Веснина проиграла Кумкхум в первом круге турнира в Гонконге

Российская теннисистка Елена Веснина (5) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гонконге, в двух сетах проиграв представительнице Таиланда Луксике Кумкхум со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 9 минут. Елена дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Луксики 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Кумкхум в Гонконге



За выход в четвертьфинал Кумкхум поспорит с представительницей Китая Ван Цян.