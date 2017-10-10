В 13:10 по московскому времени начался матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в котором играют представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (16) и россиянин Андрей Рублёв. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Рублёв в Шанхае

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с немцем Александром Зверевым (3), либо с представителем Великобритании Аляжем Бедене.