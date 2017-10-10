А. Радваньска: я очень рада, что смогла победить в двух сетах в таких условиях

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Гонконге над хозяйкой кортов Чжэн Лин со счётом 6:1, 6:2.

«Я очень рада, что смогла выиграть свой первый матч в Гонконге. Условия здесь непростые, и я счастлива, что смогла справиться и выиграла в двух сетах. Теперь буду готовиться к следующей встрече», — приводит слова Радваньской официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Радваньска поспорит с представительницей Австралии Самантой Стосур. Турнир завершится 15 октября.