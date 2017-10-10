Сафин: Кузнецова и Шарапова могут выиграть больше титулов на ТБШ

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин предположил, что его соотечественницы Светлана Кузнецова и Мария Шарапова могут пополнить коллекцию титулов на турнирах «Большого шлема».

«Кузнецова продолжает отлично выступать. Она прекрасная спортсменка и великолепная теннисистка. К тому же она потрясающий боец. Она всё ещё демонстрирует великолепную игру. Я уверен, что у неё ещё будут возможности выиграть больше турниров «Большого шлема» в будущем. Ей нужно немного прибавить, и тогда всё получится. Я надеюсь, что ей это удастся.

Может ли Шарапова выиграть ещё турниры «Большого шлема»? Почему нет? Она молода, уверен, что возможности у неё будут», — цитирует Сафина официальный сайт тура.