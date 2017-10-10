Мария победила Жабер на старте турнира в Линце

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (7) вышла во второй круг турнира в Линце, в двух партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Татьяна трижды подала навылет и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Линце Мария поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Анна-Лена Фридзам (Германия, WC). Турнир завершится 15 октября.