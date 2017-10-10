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Дзаламидзе вышла в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде

10 октября 2017, вторник. 14:55 Теннис

Россиянка Натела Дзаламидзе и представительница Швейцарии Ксения Кнолль пробились в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде. На старте соревнований они одолели голландку Михаэллу Крайчек и чешку Барбору Стрыцову со счётом 7:6 (8:6), 3:6, [10:8]. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

За выход в полуфинал соревнований Дзаламидзе и Кнолль поспорят с победительницами матча Людмила Киченок (Украина) / Наталья Вихлянцева (Россия) — Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Барбора Стрыцова
Новости. Теннис
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