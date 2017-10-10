Павлюченкова в двух сетах победила Бабош на старте турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (6) вышла во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Уроженка Самары 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Тими 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с американкой Джаклин Како (Q), которая одолела австралийку Присциллу Хон (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).