Лидер посева Свитолина одолела Дияс в первом круге турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1) вышла во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Зарины 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с американкой Николь Гиббз.

Гонконг. Женщины. Первый круг

Дженнифер Брэйди (США) — Миса Эгути (Япония) — 6:3, 6:0.