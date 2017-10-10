Контавейт проиграла Бузэрнеску в первом круге турнира в Линце

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (4) не смогла пробиться во второй круг турнира в Линце, в двух партиях проиграв представительнице Румынии Михаэле Бузэрнеску (Q) со счётом 6:7 (8:10), 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Контавейт совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Айла Томлянович (Хорватия, SR) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).