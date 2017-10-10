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Тарпищев: Кузнецова могла стать в этом году 1-й ракеткой мира, если бы не травма

10 октября 2017, вторник. 16:31 Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев во время онлайн-конференции на странице «Группа ВТБ» в «Фейсбуке» рассказал, на кого советовал бы сходить на турнире «ВТБ Кубок Кремля», а также оценил состояние тенниса в России.

«Посоветую сходить на Светлану Кузнецову. Она могла стать в этом году первой ракеткой мира, если бы не травма. Но по классу игры в одном отдельно взятом матче выше неё нет никого. У девочек вообще звёздный состав на турнире.

У нас очень большие потери от переходного периода из молодёжи во взрослый разряд. Мы лидеры на юниорском уровне, но потом теряем игроков. Но надеюсь, что через два года результаты будут значительно выше. В турнире серии «Мастерс» до 14 лет, который проходил недавно, в восьмёрке лучших были 4 мальчика и 2 девочки из России.

Конечно, есть планы по развитию тенниса в Крыму. В Советском Союзе раньше в любом санатории был теннисный корт. Нам просто необходимо иметь теннисный центр, который поспорил бы с зарубежными», — сказал Тарпищев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Светлана Кузнецова Шамиль Тарпищев Кубок Кремля
Новости. Теннис
10 октября 2017, вторник
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