Кузнецова: хотелось бы больше играть в России, чтобы никуда не летать

Первая ракетка России Светлана Кузнецова во время онлайн-конференции на странице «Группа ВТБ» в «Фейсбуке» рассказала о подготовке к турниру «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября, а также призналась, что хотела бы чаще играть в России.

«Жду, когда положат корт в «Олимпийском». Также хочу залечить все те травмы, которые меня беспокоят.

Согласна с тем, что в России проходит мало теннисных турниров. Хотелось бы больше играть в России, чтобы никуда не летать. Но получение турниров проблематично, потому что сложно найти свободную неделю для турнира», — сказала Кузнецова.