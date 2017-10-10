Чилич вышел в третий круг турнира в Шанхае, победив Эдмунда

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 7:6 (7:5) Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Уроженец Меджугорья 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Эдмунда 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с победителем матча У Ди (Китай, WC) — Стив Джонсон (США).