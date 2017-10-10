Возняцки разгромила Бушар в первом круге соревнований в Гонконге

Датчанка Каролина Возняцки (3) вышла во второй раунд турнира серии International в Гонконге, разгромив канадку Эжени Бушар за 58 минут со счётом 6:1, 6:1. Каролина сравняла счёт по личным встречам — 1:1. Первый поединок между ними состоялся в полуфинале турнире в Ухане — 2014 и закончился победой Эжени в двух сетах — 6:2, 6:3.



Возняцки 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Бушар 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Эйсов у Эжени не было.



Следующей соперницей Возняцки станет австралийка Лизетт Кабрера.