Броэди выполнила 16 эйсов, но проиграла Томовой на турнире в Линце

Болгарская теннисистка Виктория Томова (Q) пробилась во второй круг турнира в Линце (Австрия), нанеся поражение британке Наоми Броэди (LL) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. В решающей партии Броэди была близка к тому, чтобы отыграться с 0:4, но проиграла затяжной гейм при счёте 3:4.



Поединок продолжался 2 часа 10 минут. Томова выполнила 5 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 12. На счету Броэди 16 эйсов, 10 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующей соперницей Виктории станет либо её тёзка Голубич из Швейцарии, либо Катержина Синякова из Чехии.