Томлянович переиграла олимпийскую чемпионку Пуиг в первом круге турнира в Линце

Хорватка Айла Томлянович (SR) вышла во второй раунд соревнований в Линце (Австрия), одержав волевую победу над олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро — 2016 пуэрториканкой Моникой Пуиг — 3:6, 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Томлянович сделала 4 эйса, 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Пуиг 4 подачи навылет, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Следующей соперницей Томлянович станет румынка Михаэла Бузэрнеску (Q), выбившая из турнира эстонку Анетт Контавейт (4).