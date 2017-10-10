Кирьос объяснил снятие с матча в Шанхае проблемами с желудком и болью в плече

Австралиец Ник Кирьос объяснил свой отказ от продолжения борьбы на «Мастерс 1000» в Шанхае с американцем Стивом Джонсоном после проигрыша первого сета со счётом 6:7 (5:7). Незадолго до завершения тай-брейка было слышно, как Кирьос сказал, что снимется в случае проигрыша сета, а сразу после эйса соперника на сетболе Ник отправился к сетке и пожал ему руку. Затем австралиец собрал вещи и покинул корт, не реагируя на вопрос судьи на вышке о том, нужна ли ему медицинская помощь.



«Я хочу извиниться перед фанатами в Шанхае и всеми, кто смотрел наш матч по телевизору. В последние сутки у меня было расстройство желудка. Я пытался привести себя в норму, но сегодня мучился на корте. Думаю, это было видно с первого розыгрыша. К тому же на утренней тренировке у меня начало болеть плечо, что тоже не добавляло оптимизма.



Проиграв первый сет, я понимал, что у меня нет сил продолжать бороться, потому что я почти ничего не ел в последние 24 часа. Надеюсь, к парному матчу я сумею восстановиться, но решение приму завтра утром. Хочется верить, что мне удастся нормально поспать, в отличие от предыдущей ночи.



Честно говоря, я расстроен сложившейся ситуацией, потому что очень хотел развивать победный настрой, который получил в Пекине, и завершить сезон на хорошей ноте. Всё равно я постараюсь финишировать как следует», — написал Кирьос в своём «твиттере».