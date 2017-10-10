Кужмова победила Фридзам в первом круге турнира в Линце

Словачка Виктория Кужмова (Q) вышла во второй раунд турнира WTA International в Линце, победив немку Анну-Лену Фридзам (WC) в двух партиях — 6:2, 7:5. Отметим, что Фридзам долго отсутствовала в туре и потеряла практически все рейтинговые очки.



Матч продолжался 1 час 26 минут. Кужмова выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Фридзам 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Во втором круге Виктория сыграет с соотечественницей Фридзам — Татьяной Марией (7).