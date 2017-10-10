Рыбарикова победила Хогенкамп на старте турнира в Линце

Словачка Магдалена Рыбарикова (1) успешно стартовала на турнире серии WTA International в Линце, победив голландку Ригел Хогенкамп в двух партиях — 7:5, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Магдалена два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Хогенкамп 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Эйсов у Ригел не было.



Во втором раунде соперницей Рыбариковой станет либо австрийка Барбара Хаас (WC), либо немка Карина Виттёфт. Их поединок состоится в среду, 11 октября.