Суарес-Наварро снялась с «ВТБ Кубка Кремля» из-за травмы запястья

Занимающая 40-ю строчку рейтинг-листа испанка Карла Суарес-Наварро объявила, что в связи с травмой запястья решила сняться с «ВТБ Кубка Кремля» и досрочно завершить нынешний сезон.



«Нашим приоритетом было соблюдение первоначально запланированного турнирного графика, выступление в Москве и хорошая концовка сезона. Однако эта травма требует максимально оперативного лечения.



Я очень благодарна всем за тёплые сообщения, которые вы писали на протяжении этого сезона. Спасибо за поддержку на протяжении всей моей карьеры. Я буду упорно трудиться, чтобы вернуться на свой лучший уровень в 2018 году. Впереди нас ещё ждёт много приятных моментов», — написала испанка на своей странице в «Фэйсбуке».